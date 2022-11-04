جامعة كرة القدم تنفي ادراج وديع الجريء في التفتيش ومنع اعضاء المكتب الجامعي من السفر


Publié le Vendredi 04 Novembre 2022 - 15:56 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أصدرت الجمعة 4 نوفمبر جامعة كرة القدم بيانا نفت من خلاله ما تم تداوله بخصوص ادراج رئيس الجامعة وديع الجريء في التفتيش ومنع أعضاء المكتب الجامعي كن السفر بدعوى الاجراء الحدودي S17.
واعلنت الجامعة أنها قامت بمعاينات في الغرض لايداع الشكايات الجزائية الضرورية معبرة عن استنكارها لترويج مثل هذه الاشاعات والأكاذيب المتواترة أيامًا قبل انطلاق كأس العالم.


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ودعت الجامعة الي عدم الانسياق في مثل هذه الاشاعات والأكاذيب قبل التثبت ، معتبرة أن الترويج المعتمد لمثل هذه الأكاذيب والاشاعات قد يتجاوز الرغبة في الإساءة لبعض الأشخاص والهياكل ، لكي يتحول إلى رغبة في خلق مناخ عام متوتر لتعكير الصفو العام وإعطاء انطباع داخلي وخارجي مسيء لتونس .

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