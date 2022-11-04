اتهمت الطبوبي بتلقي 700 ألف دينار من الإمارات: اتحاد الشغل يقرر مقاضاة وفاء الشاذلي

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وقال حفيظ حفيظ إن القضاء سيكون الفيصل فيما ادعته الشاذلي، واصفا ما قامت به بالخطير.وتابع أن المنظمة الشغيلة ستتوجه للقضاء دفاعا عن سمعتها.