اتهمت الطبوبي بتلقي 700 ألف دينار من الإمارات: اتحاد الشغل يقرر مقاضاة وفاء الشاذلي

قرر الاتحاد العام التونسي للشغل مقاضاة المحامية وفاء الشاذلي على خلفية تصريحاتها التي أكدت فيها أن الأمين العام نور الدين الطبوبي قد تلقى صكا بـ700 ألف دينار من دولة الإمارات .
وفي تدخل هاتفي له في برنامج ستوديو شمس اليوم الجمعة 04 نوفمبر 2022، نفى الأمين العام المساعد حفيظ حفيظ بصفة قطعية ما اعتبره ادعاءات وافتراءات وفاء الشاذلي.
وفي تدخل هاتفي له في برنامج ستوديو شمس اليوم الجمعة 04 نوفمبر 2022، نفى الأمين العام المساعد حفيظ حفيظ بصفة قطعية ما اعتبره ادعاءات وافتراءات وفاء الشاذلي.
وقال حفيظ حفيظ إن القضاء سيكون الفيصل فيما ادعته الشاذلي، واصفا ما قامت به بالخطير.
وتابع أن المنظمة الشغيلة ستتوجه للقضاء دفاعا عن سمعتها.
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