غازي الشواشي يعلن اعتزام حزبه مقاضاة رئاسة الجمهورية وهيئة الانتخابات من أجل اهدار المال العام في انتخابات صورية

أعلن الجمعة 4 نوفمبر، الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي اعتزام حزبه مقاضاة رئاسة الجمهورية من أجل اهدار لمال العام في انتخابات صورية حسب وصفه.
وقال الشواشي "بغض النظر عن شرعية الانتخابات المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل من عدمها فإن تمسك قيس سعيد و من ورائه هيئته المنصبة على اجرائها في موعدها بالرغم من النتائج المهزلة المعلن عنها بعلاقة بالترشحات المقبولة يعد ذلك من باب السعي المتعمد لاهدار المال العام و توظيفه لغايات شخصية لا علاقة لها بالمصلحة العامة".
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وتابع قائلا " و عليه الكل سيتحمل مسؤوليته في تبديد المال العام و استباحته و توظيفه عبثا في انتخابات صورية لا تخدم مصلحة الشعب و لا الدولة و نلتزم برفع شكايات جزائية في الغرض".
يذكر ان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أعلن انه تم تسجيل صفر ترشح في 7 دوائر فيما تم تسجيل ترشح وحيد في 10 دوائر من أصل 161 دائرة.
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