غازي الشواشي يعلن اعتزام حزبه مقاضاة رئاسة الجمهورية وهيئة الانتخابات من أجل اهدار المال العام في انتخابات صورية

أعلن الجمعة 4 نوفمبر، الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي اعتزام حزبه مقاضاة رئاسة الجمهورية من أجل اهدار لمال العام في انتخابات صورية حسب وصفه.





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وقال الشواشي "بغض النظر عن شرعية الانتخابات المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل من عدمها فإن تمسك قيس سعيد و من ورائه هيئته المنصبة على اجرائها في موعدها بالرغم من النتائج المهزلة المعلن عنها بعلاقة بالترشحات المقبولة يعد ذلك من باب السعي المتعمد لاهدار المال العام و توظيفه لغايات شخصية لا علاقة لها بالمصلحة العامة".وتابع قائلا " و عليه الكل سيتحمل مسؤوليته في تبديد المال العام و استباحته و توظيفه عبثا في انتخابات صورية لا تخدم مصلحة الشعب و لا الدولة و نلتزم برفع شكايات جزائية في الغرض".يذكر ان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أعلن انه تم تسجيل صفر ترشح في 7 دوائر فيما تم تسجيل ترشح وحيد في 10 دوائر من أصل 161 دائرة.