بوغلاب: التونسي في الخارج مهمتو الوحيدة عند منظومة الحكم هي يبعث الفلوس وما عندو الحق في شي الا نهار الي يموت تروح بيه


Publié le Vendredi 04 Novembre 2022 - 11:18 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تحدّث الجمعة 4 نوفمبر، الاعلامى محمد بوغلاب في فقرة ما يفلّت شي عن التونسيين في الخارج وعلاقتهم بمؤسسات الدولة.


وقال بوغلاب ان التونسي في الخارج ما تعتبروش مؤسسات الدولة مواطن وهو محروم حتى من بعض الخدمات الالكترونية على غرار استخراج المضمون الالكتروني.

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وتابع بوغلاب قائلا "لا يزي التونسي في الخارج والي عندو جنسية ثانية متهم بالخيانة حتى يثبت العكس لا يزي ما عندوش الحق يترشح للرئاسة لا يزي ثمة دول ما عندناش فيهم سفراء الي الآن".

واعتبر بوغلاب انه وبالنسبة لمؤسسات الدولة مهمة التونسيين بالخارج الوحيدة هي ارسال الاموال الي تونس وقال " التونسي سواء لداخل او لبرا موش موجود في منظومة الحكم وموجود لبرا من اجل مهمة وحدة وهي انك تبعث الفلوس وما عندك الحق في حتى شي الي نهار تموت البلاد تروح بيك وتتهنى عليك تتدفن في ترابها".
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