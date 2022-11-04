هذا ما قرره القطب القضائي في ملف الاستيلاءات المالية بشركة نقل تونس


Publié le Vendredi 04 Novembre 2022 - 10:47 قراءة: 0 د, 25 ث
      
نظرت صباح امس الخميس 3 نوفمبر 2022 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في ملف قضية تتعلق بالاستيلاء على المال العام بشركة نقل تونس، شملت الأبحاث فيها مسؤول بالشركة المذكورة وموظفين يعملون بها ،وقد تم جلب متهمين اثنين من السجن في حين أحيل البقية بحالة فرار.


وقد طلب بعض محامو المتهمين التاخير، شأنهم شأن القائم بالحق الشخصي في حق شركة نقل تونس وشركة النقل بين المدن، فقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 10 نوفمبر تأخيرا نهائيا للمحاكمة.


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