يحدث في تونس: عطار يجلب بقرة لحرفائه بعد ان أزعجوه بإلحاحهم على الحليب

أثار بائع مواد غذائية في جهة الكرم كثيرا من الجدل بعد أن جلب بقرة حلوب وقام بربطها أمام دكانه بعد أن أزعجه حرفائه بإلحاحهم عليه لجلب علب الحليب في ظل الأزمة الحالية.

وفي فيديو نشره موقع جريدة 619 قال البائع " بعض الحرفاء قاموا باهانتي رغم ان ازمة الحليب وطنية ولا دخل لي بها".





وتابع " الحل الذي وجدته هو جلب بقرة وكتابة ورقة عليها " احلب وحدك".



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وتابع " الحل الذي وجدته هو جلب بقرة وكتابة ورقة عليها " احلب وحدك".