وزيرة المالية: كتلة الأجور تمثل 15.1 بالمائة من الناتج المحلي وخططنا لخروج 6 آلاف موظف على التقاعد


Publié le Vendredi 04 Novembre 2022 - 08:14 قراءة: 0 د, 42 ث
      
قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، الخميس 3 نوفمبر، إن برنامج الإصلاح للتقاعد المبكر تم التنصيص عليه في قانون المالية لسنة 2022.


وأضافت سهام البوغديري في حوار مع قناة التاسعة أنه بالإمكان أن يمضي حوالي 6 آلاف موظف في التقاعد المبكر، إلا أن بعض الإشكاليات أخرت تنفيذ هذا البرنامج.

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وأشارت وزيرة المالية إلى أن كتلة الأجور تمثل 15.1 من الناتج المحلي الخام وأكثر من 43 بالمائة من الميزانية وحوالي 56 بالمائة من المداخيل الذاتية، وهذا كثير وفق قولها.

سنواصل اعتماد آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات
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وقالت وزيرة المالية إن برنامج تعديل أسعار المحروقات سيتواصل خلال الفترة المقبلة.

وأضافت سهام البوغديري أن آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات ومراجعة قانون المؤسسات العمومية لم تفرضها إملاءات صندوق النقد الدولي، حسب قولها.

كما أشارت إلى أن وثيقة الإصلاحات مازالت محل مراجعة وسيتم نشرها لاحقا للعموم، وفق تعبيرها.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 256010

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Vendredi 04 Novembre 2022 à 08h 55m |           
Un Chiffre pas si Extravagant en camparaison à d'autres pays bien plus développés :
1. Belgique 12.50%
2. Canada 12.6%
3. Norvège 14.50%



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