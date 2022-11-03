رئيسة الحكومة تستقبل سارة رجب بمناسبة احالتها على التقاعد

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء اليوم الخميس 03 نوفمبر 2022، بقصر الحكومة بالقصبة، الكاتبة العامة للحكومة سارة رجب وذلك بمناسبة احالتها على التقاعد.





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ونوٌهت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة بالعمل الذي قامت به سارة رجب طيلة اشرافها على الكتابة العامة للحكومة، وفي مختلف المناصب التي تقلدتها خلال مسيرتها المهنية، مشيدة بالتزامها في انجاز المهام التي كلفت بها.من جهتها أعربت سارة رجب عن سعادتها بهذا التكريم، شاكرة رئيسة الحكومة على هذه الحركة النبيلة، مؤكدة انها ستساهم، من أي موقع كان، في خدمة بلادها.