وزيرة المالية: ''لن يتم التفويت في بنك الإسكان ولن يتم رفع الدعم نهائيا''


Publié le Jeudi 03 Novembre 2022 - 20:28 قراءة: 0 د, 53 ث
      
نفت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، الخميس 3 نوفمبر، أن يتم التفويت في أسهم من رأس مال بنك الإسكان لفائدة الخواص.


وأشارت وزيرة المالية في حوار مع قناة التاسعة إلى أنه لن يتم رفع الدعم نهائيا بل سيتم توجيهه إلى مستحقيه، وفق قولها.

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وأضافت سهام البوغديري نمصية أنه سيتم التنصيص على التحويلات المالية لمستحقي الدعم في قانون المالية 2023 مشيرة إلى أن 70 بالمائة من التونسين (حوالي 8 ملاين تونسي) سينتفعون بالتحويلات المالية بعد إصلاح منظومة الدعم.

8 مليون تونسي سيتمتّعون بتحويلات الدعم.. والتسجيل في منصّة الدعم ينطلق في نوفمبر الجاري
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وأكدت وزيرة المالية انه لن يتم رفع الدعم بل سيتم توجيهه لمستحقيه.
وبيّنت الوزيرة، ان تحويلات مالية سيتم صرفها قبل الشروع في اصلاح منظومة الدعم.
واضافت الوزيرة انه وخلال شهر نوفمبر الجاري، سيتم فتح منصة لتسجيل امام الجميع، من اجل التمتع بهذه التحويلات.
وشددت الوزيرة ان الطبقة المتوسطة ستكون مشمولة بتحويلات الدعم، الى جانب الفئات المتمتعة بمساعدات اجتماعية من الدولية.
واكدت الوزيرة ان اكثر من 70 بالمائة من العائلات التونسية ستتمتع بالدعم، اي بما يعادل 8 مليون تونسي.




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