سير العمل الحكومي والتوازنات المالية للدولة، أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة.

تناول لقاء جمع رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ظهر اليوم الخميس بقصر قرطاج، برئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، "سير العمل الحكومي في الأيام القليلة الماضية".





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وحسب بلاغ إعلامي للرئاسة، تم التركيز، بالمناسبة، على "التوازنات المالية للدولة، وعلى القضايا الاجتماعية والاقتصادية المطروحة وإيجاد حلول سريعة لها بتضافر جهود الجميع، مع أخذ الفئات الضعيفة بعين الاعتبار، في المقام الأول".وأكد الرئيس قيس سعيد، في هذا الصدد، أن "الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي، بل إن الاختيارات كلها يجب أن تتنزل في سياق ما طالب به الشعب التونسي منذ ديسمبر 2010 من شغل وحرية وكرامة وطنية"، وفق نص البلاغ.