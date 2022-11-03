اتحاد الفلاحة يدعو الي التعجيل بالاعلان الفوري عن الترفيع في سعر الحليب ب600 مليم في اللتر الواحد

دعا الخميس 3 نوفمبر، المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين الي التعجيل بالإعلان الفوري عن الترفيع في سعر الحليب على مستوى الإنتاج بزيادة لا تقل عن 600 مليم للتر الواحد.

كما دعا اتحاد الفلاحين إلى دعم مكونات الأعلاف خاصة فيتورة الصوجا وحبوب الذرة على التوالي بنسبة 25 بالمائة و35 بالمائة وذلك بهدف الحفاظ على جهاز الإنتاج.





وطالب بالتدخل العاجل لتوفير الحاجيات الضرورية من الأسمدة، إضافة إلى الإسراع بإصدار المنشور المتعلق بالمناطق المجاحة وصرف مستحقات الفلاحين المتضررين المنخرطين في صندوق الجوائح الطبيعية.





وطالب بالتدخل العاجل لتوفير الحاجيات الضرورية من الأسمدة، إضافة إلى الإسراع بإصدار المنشور المتعلق بالمناطق المجاحة وصرف مستحقات الفلاحين المتضررين المنخرطين في صندوق الجوائح الطبيعية.