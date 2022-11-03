القصرين: 6 أشهر سجنا مع النفاذ العاجل ضدّ نبيل وغازي القروي

أصدرت محكمة الناحية بمعتمدية تالة من ولاية القصرين اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2022 حكم بـ6 أشهر سجن مع النفاذ العاجل في حق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقه غازي من أجل إجتياز الحدود التونسية الجزائرية خلسة عبر إحدى المسالك الحدودية وفق ما أفاد به الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية رياض النويوي لاذاعة شمس أف أم.





