سائق والية نابل يبيع هواتف تابعة للولاية ويغادر البلاد في " حرقة"


Publié le Jeudi 03 Novembre 2022 - 13:04 قراءة: 0 د, 25 ث
      
قام سائق والية نابل ببيع هواتف تابعة للولاية وذلك للحصول على اموال من اجل مغادرة البلاد من خلال هجرة غير شرعية الى اوروبا.
وقال مراسل اذاعة " اي اف ام" ان وضعية الشاب المادية غير صعبة كما انه قام بالتحيل على عدد من زملائه في الولاية من خلال شراء هواتف جوالة باهظة الثمن وبيعها بمساعدة اخرين حيث بلغ عدد الهواتف 13 سعر الواحد منها يبلغ الف دينار.

واضاف " غادر الشاب مع اصدقائه الى ايطاليا وهو اليوم موجود في فرنسا".

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