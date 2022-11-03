عضو في رابطة حقوق الإنسان يشرع للزواج بامرأة اخرى في حالة المرض

قام شخص من ولاية قفصة بالاعتداء على ابنته البالغة من العمر 13 سنة لدفعها لترك الدراسة والاعتناء بالمنزل وذلك بعد ان أصيبت زوجته بمرض خطير ولم تعد قادرة على القيام بمهامها.





..



.

.. ...

وتعليقا على هذا الموقف قال عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فتحي تيتاي في تصريح لاذاعة " موزاييك" ان الحل في ان يتزوج الاب بزوجة اخرى وهو ما شرع بذلك تعدد الزوجات المرفوض بموجب مجلة الاحوال الشخصية.وقد عبرت الاعلامية في الاذاعة عن استغرابها من هذا الموقف الذي يصدر عن عضو في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.