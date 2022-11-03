هشام العجبوني: تحويلات قياسية لمواطنينا بالخارج هذه السنة

نشر القيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني في صفحته الرسمية على الفيسبوك بيانات بشأن حجم مساهمة المواطنين في الخارج في الاقتصاد من خلال التحويلات.

وأكد العجبوني أن السنة الحالية افضل من السنوات السابقة لكنه انتقد التعامل معهم وكأنهم مواطنون من درجة ثانية.







وكتب العجبوني تعليقا على البيانات قائلا " مداخيل قياسية لمواطنينا بالخارج و رغم ذلك يعتبر قيس سعيد أنّ أصحاب الجنسية المزدوجة منهم لا يمكنهم الترشح للإنتخابات التشريعية على دوائر تونس!"

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وكتب العجبوني تعليقا على البيانات قائلا " مداخيل قياسية لمواطنينا بالخارج و رغم ذلك يعتبر قيس سعيد أنّ أصحاب الجنسية المزدوجة منهم لا يمكنهم الترشح للإنتخابات التشريعية على دوائر تونس!"