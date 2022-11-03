داخل مدرسة اعدادية بحدائق المنزه: منحرفون يعتدون على تلميذة ويلحقون اضرارا برأسها

تمكن أمس اعوان الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة و الطفل بحدائق المنزه وفي ظرف زمني وجيز من القبض على المعتدين بالعنف المادي على طفلة قاصر بعد اصابتها بحجارة كبيرة على مستوى رأسها و هي داخل مدرسة اعدادية بالجهة استوجب نقلها من طرف اعوان الحماية المدنية للمستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة أين اقامت بالمستشفى مدة يومين...









وبتفعيل العمل الاسترشادي الميداني امكن حصر الشبهة في مجموعة من الأشخاص و عددهم 8 شبان كانوا بصدد التراشق بالحجارة بمحيط المدرسة وبتقديمهم إلى مقر الفرقة اعترفوا بصنيعهم كما اعترف طرف من ضمن المجموعة انه هو من تسبب في العنف الذي لحق بالطفلة جراء حجارة قام برميها انحرفت واصابة رأسها وباستشارة النيابة العمومية في الغرض اذنت باتخاذ الاجراءات القانوية والاحتفاظ بالمظنون فيهم .



