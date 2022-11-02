رئيس الجمهورية يعود من الجزائر بعد مشاركته في القمة العربية


Publié le Mercredi 02 Novembre 2022 - 22:35 قراءة: 0 د, 24 ث
      
حلّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022، بأرض الوطن بعد مشاركته في أشغال الدورة 31 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقد يومي 1 و2 نوفمبر بالجزائر العاصمة.
ولدى حلوله بالمطار الرئاسي، حيا رئيس الجمهورية العلم على أنغام النشيد الوطني، كما استعرض تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وكمال الفقي، والي تونس، و منير الصرارفي، المساعد الأول لرئيسة بلدية تونس،وأعضاء الديوان الرئاسي.


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