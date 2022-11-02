لزهر العكرمي: يحكيو على عشرية سوداء.. هذه عشرية منيّلة بستّين نيلة

قال الوزير السابق لزهر العكرمي انه يحاسب قضائيا نتيجة ارائه وانتقاده للسلطة مضيفا " نحن سنظل نعبر عن رأينا".

وانتقد العكرمي الحكم القائم قائلا " هذه مش عشرية سوداء..هذه عشرية منيلة بستين نيلة".





وأكد العكرمي أن الحكومة تستهدفه لانه الأكثر مصداقية.



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وكان المحامي والسياسي محمد لزهر العكرمي، أكد اليوم الأربعاء 02 نوفمبر 2022، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك، أن فرع تونس للمحامين أعلمه بإحالته على التحقيق بسبب تصريح سياسي في إذاعة.

وقال العكرمي في التدوينة ذاتها '' العلو الشاهق بدى يخرج في أنيابه ونحن لها''، وفق نص التدوينة.



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يذكر ان العكرمي كان قد

ودعا العكرمي في مداخلة على اذاعة “جوهرة” سعيد إلى تعيّين رئيس حكومة كفء والمرور لإنتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.





وأكد العكرمي أن الحكومة تستهدفه لانه الأكثر مصداقية.وكان المحامي والسياسي محمد لزهر العكرمي، أكد اليوم الأربعاء 02 نوفمبر 2022، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك، أن فرع تونس للمحامين أعلمه بإحالته على التحقيق بسبب تصريح سياسي في إذاعة.وقال العكرمي في التدوينة ذاتها '' العلو الشاهق بدى يخرج في أنيابه ونحن لها''، وفق نص التدوينة.يذكر ان العكرمي كان قد اعتبر يوم الثلاثاء 25 أكتوبر المنقضي أنّ المرحلة التي كانت تعيشها تونس قبل 25 جويلية 2021 هي مرحلة انتقال ديمقراطي متعثر وليست عشرية سوداء كما يُروّج لها.ودعا العكرمي في مداخلة على اذاعة “جوهرة” سعيد إلى تعيّين رئيس حكومة كفء والمرور لإنتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.