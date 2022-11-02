حجز معدات تصوير اليوتيوبر "the dreamer"

كشف الاربعاء 2 نوفمبر، اليوتيوبر، ربيع بن ابراهيم المعروف ب the dreamer ان السلطات الامنية قامت بحجز تجهيزاته ومعدات التصوير الخاصة به لأسباب غير واضحة.





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واشار في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك الي انه تم حجز تجهيزاته رغم استظهاره بجميع التراخيص وشهادة التصفية وخلاص المعاليم الديوانية.وعلق على حجز معداته بالقول "تنجموا تفكولنا معدات تصوير، أما ما تنجموش تفكولنا أحلامنا"."نفس المعدات إلي صورت بيهم للقمة الفرنكوفونية مجانا بطلب من رئاسة الجمهورية، وصورت بيه 50min inside مع TF1 وقاعد نروج بيه لبلادي كل يوم باش نوريها للعالم في أحلى صورة، وبالرغم مالإستظهار بجميع التراخيص و شهادة التصفية و خلاص معاليم الديوانية إلا أنهم حجزوهم و توقفنا على العمل إلى أجل غير معلوم."يذكر ان ادارة موقع اليوتيوب قررت مؤخرا غلق الصفحة الرسمية للقناة الوطنية بسبب انتهاكها لحقوق الملكية الفكرية لمنشورات the dreamer.