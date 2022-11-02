نجيب الدزيري: العالم العربي يفتخر بقيس سعيد...ارفع رأسك يا مواطن تونسي فقيس سعيد هو رئيسك

اعتبر الاربعاء 2 نوفمبر، كرونيكور اذاعة اي أف أم، نجيب الدزيري، أن القمة العربية المنعقدة بالجزائر كانت فرصة ليكتشف العالم العربي الرئيس التونسي قيس سعيد





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.وقال الدزيري ان الرئيس قيس سعيد يفتخر به العالم العربي خاصة بعد مداخلته التي تحدث عن مختلف القضايا ودعا من خلالها الي لم الشمل العربي والتأكيد على أن فلسطين ليست قضية وانما حق."وختم الدزيري مداخلته بالقول "شكرا سيدي الرئيس" وخاطب التونسيين بالقول "ارفع رأسك يا مواطن تونسي قيس سعيد هو رئيسكزياد الهاني لرئيس الجمهورية " هازز البلاد في حيط ورافض الحوار بين التونسيين وتدعو اليه بين العرب"ثمن الإعلامي زياد الهاني في مداخلة عبر أمواج اذاعة " اي اف ام" كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد خاصة فيما يتعلق بلم الشمل ومواجهة التهديدات الأجنبية.وأضاف زياد الهاني " في المقابل كان على رئيس الجمهورية ان يلتفت الى الوضع التونسي للم الشمل".وتابع الهاني " حديث الرئيس عن مصالحات عربية وتضامن دولي لمواجهة الهجرة غير النظامية بادرتني عدة تساؤلات".وقال الهاني " قبل الحديث عن المسؤوليات الاجنبية علينا البحث في مسؤولياته وخطاباته التي قسمت التونسيين".ووجه الهاني كلامه لسعيد " هازز البلاد في حيط ورافض الحوار بين التونسيين وتدعو لهذا الحوار بين العرب".