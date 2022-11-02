محمد عبو: قيس سعيّد بصدد التحضير لقرارات غير شعبوية..

اعتبر محمد عبو الناشط السياسي والوزير السابق في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 أن صورة القضاء تشوّهت والسلك لم يسترجع هيبته بعد 25جويلية مثلما يتم الترويج لذلك، متسائلا عن ملفات الفساد وعدم الخوض فيها من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد.





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''غير قابل للإصلاح ونفسيا غير قابل للتطوّر''

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وتابع قائلا ''معلوماتي أن رئيس الجمهورية لم يسع للبحث في ملفات الفساد التي بني على أساسها الفصل 80، ومشروع قيس سعيد بصدد دعم عقلية معينة لدى القاضي الذي يريد حماية نفسه ويتجنب المشاكل..حتى أن شعار الإدارة التونسية اليوم تحول إلى 'فك عليا من المشاكل '.كما اعتبر محمد عبو أن خطاب قيس سعيد شعبوي وهو بصدد التحضير لقرارات غير شعبوية في علاقة باتفاق صندوق النقد الدولي وغيرها من القضايا الأخرى، وفق تعبيره.وقال أيضا إن قيس سعيّد خارج إطار الشرعية، موضحا '' الخروج عن الدستور يعتبر من أخطر الجرائم وسعيّد لا تأثير له على محكمة المحاسبات وهو يحمي النهضة وغيرها..''كما اعتبر ضيف ميدي شو أن ''سعيّد غير قابل للإصلاح ونفسيا غير قابل للتطوّر''، حسب تعبيره، قائلا '' مهوش بش يولي إنسان آخر.. ويعمل اللي يحب راهو يعني أخطر من المنظومة السابقة.. ''وتابع في هذا الإطار ''مبدئيا ما ربحنا شي من مسار 25 جويلية.. المشيشي ومشاكلو وتسييرو للدولة أحسن بمائة مرة من اللي صاير تو.. وقيس سعيد ليس الحل لأنه ارتكب جريمة انقلاب.. وشكون اليوم يحس اللي فما مستقبل في تونس؟''