حدائق المنزه: القبض على امراة محل 13 منشور تفتيش و4 عناصر اجرامية خطيرة

تمكن أمس اعوان فرقة المرور بحدائق المنزه من القبض على امراة صادرة في شأنها عدة مناشير تفتيش .





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وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان على اثر الاشتباه في امراة في محاولة منها للمراوغة في معطياتها الشخصية مدعية عدم مسكها لوثائقها فتم ارباكها للكشف عن هويتها حيث اتضح و انها محل 13منشور تفتيش من أجل اصدار صكوك بدون رصيد وقضايا تحيل .و باستشارة النيابة العمومية باريانة اذنت بالاحتفاظ بها ،كما تم إيقاف 4 عناصر اجرامية خطيرة مفتش عنهم في قضايا سلب واعتداء بالعنف الشديد.