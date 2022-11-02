النحات عبد الله بن يونس: العيب ليس في تمثال انس جابر ولكن في هاتفي المعطب ب300 دينار

قال النحات عبد الله بن يونس ان التمثال الذي اقامه لبطلة التنس انس جابر ليس بالسوء الذي يتحدث عنه البعض وانما الخطا في هاتفه.

واضاف " العيب في هاتفي الذي التقط الصورة فلم تكن ممتازة متابعا " سعر هاتفي 300 دينار وهو معطب ولو كان هذا الهاتف يلتقط صور جميلة لما كانت هنالك هواتف ب30 مليون".





وتابع " قمت بانزال الصور في صفحتي الرسمية ثم قمت بفسخها لكن صدمت بتداولها...



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وكانت عديد الصفحات على موقع الفايسبوك تداولت الثلاثاء 1 نوفمبر تمثالا للاعبة التنس انس جابر أثار موجة من التفاعلات الساخرة بسبب انعدام الشبه بينه وبين أنس.

وعلق عديد النشطاء بالقول ان التمثال من إنجاز النحات عبد الله يونس لا يشبه انس جابر بل يشبه "السبوعي" في شوفلي حل في اشارة للممثل الراحل سفيان الشعري.

وذكّر عديد النشطاء في هذا السياق بالنصب التذكاري الذي تم تدشينه منذ أسابيع للشهيد شكري بلعيد والذي لم يكن بدوره يشبه لبلعيد.

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وتابع " قمت بانزال الصور في صفحتي الرسمية ثم قمت بفسخها لكن صدمت بتداولها...وكانت عديد الصفحات على موقع الفايسبوك تداولت الثلاثاء 1 نوفمبر تمثالا للاعبة التنس انس جابر أثار موجة من التفاعلات الساخرة بسبب انعدام الشبه بينه وبين أنس.وعلق عديد النشطاء بالقول ان التمثال من إنجاز النحات عبد الله يونس لا يشبه انس جابر بل يشبه "السبوعي" في شوفلي حل في اشارة للممثل الراحل سفيان الشعري.وذكّر عديد النشطاء في هذا السياق بالنصب التذكاري الذي تم تدشينه منذ أسابيع للشهيد شكري بلعيد والذي لم يكن بدوره يشبه لبلعيد.