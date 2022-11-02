أنس جابر تواجه الأميركية جيسيكا بيغولا مساء اليوم

تواجه البطلة التونسية أنس جابر المصنفة الثانية عالميا اليوم الأربعاء بداية من الساعة 23:00 ليلا الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة الثالثة عالميا في مدينة فورت وورث في ولاية تكساس الامريكية في إطار الجولة الثانية للجولة الختامية لرابطة لاعبات التنس المحترفات.
أنس إنهزمت في مباراتها الأولى في البطولة ضد البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة السابعة عالميا بمجموعتين لمجموعة واحدة تفاصيلها (6-3 و 6-7 و 5-7) بينما تغلبت ماريا ساكاري على جيسيكا بيغولا بشوطين لصفر 7 / 6 و7 / 6 في المباراة الافتتاحية .
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وتضم البطولة الختامية ثماني لاعبات يلعبن في مجموعتين على أن تتأهل الأولى والثانية من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي.
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