أنس جابر تواجه الأميركية جيسيكا بيغولا مساء اليوم

تواجه البطلة التونسية أنس جابر المصنفة الثانية عالميا اليوم الأربعاء بداية من الساعة 23:00 ليلا الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة الثالثة عالميا في مدينة فورت وورث في ولاية تكساس الامريكية في إطار الجولة الثانية للجولة الختامية لرابطة لاعبات التنس المحترفات.





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أنس إنهزمت في مباراتها الأولى في البطولة ضد البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة السابعة عالميا بمجموعتين لمجموعة واحدة تفاصيلها (6-3 و 6-7 و 5-7) بينما تغلبت ماريا ساكاري على جيسيكا بيغولا بشوطين لصفر 7 / 6 و7 / 6 في المباراة الافتتاحية .وتضم البطولة الختامية ثماني لاعبات يلعبن في مجموعتين على أن تتأهل الأولى والثانية من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي.