جامعة النقل: إيقاف إضراب النقل رهين لقاء مع سلطة الإشراف وتفاعلها معنا

أعلن كاتب عام الفرع الجامعي للنقل في تونس وعضو الاتحاد الجهوي للشغل، محمد ناجي حمدي، في تصريح لاذاعة شمس أف أم، دخول قطاع النقل في إضراب مفتوح بداية من اليوم الأربعاء 02 نوفمبر 2022.





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إيقاف الإضراب رهين لقاء مع سلطة الإشراف وتفاعلها معنا

وأوضح حمدي، أنهم كانوا قد وجهوا تنبيها منذ الأسبوع الماضي بسبب الوضعية المزرية لظروف العمل مبرزا أن الأعوان لم يتلقوا إلى الآن أجورهم إضافة إلى الصمت الرهيب من طرف سلطة الإشراف.وتابع المسؤول النقابي، بأن اجتماعا انعقد ليلة البارحة في مقر الجامعة العامة مع النقابات الأساسية بتونس ومنوبة وبن عروس واتخاذ قرار الإضراب المفتوح بالاجماع.وشدد على أن سلطة الإشراف ليست لها نية للإصلاح ومرة أخرى لا توفر مستحقات الأعوان وقال "هناك فشل ذريع من الحكومة وفشل ذريع من وزارة النقل".وقال كاتب عام الجامعة العامة للنقل، وجيه الزيدي، اليوم الأربعاء 02 نوفمبر 2022، إن الإضراب المفتوح لأعوان النقل في إقليم تونس الكبرى رهين لقاء مع سلطة الإشراف والتفاعل معهم.وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج الماتينال، أوضح الزيدي، أن "الإشكال في سلطة الإشراف التي لا ترى، لا تسمع ولا تتكلم" وطالب بضرورة التواصل معهم وتوضيح عدة نقاط بينها موعد صرف أجور العاملين.وانتقد وجيه الزيدي صمت سلطة الإشراف وعدم تفاعلها مع النقابات لتوضيح أسباب تأخير صرف الأجور مشيرا إلى أن الأعوان لهم التزامات عائلية وإلتزمات مع البنوك ومن حقهم معرفة الأسباب.ولفت إلى أنها ليست المرة التي يتم فيها تأخير موعد صرف مستحقات الأعوان لكن سلطة الإشراف سابقا كانت تتواصل مع النقابة لتقديم التوضيحات حول الأسباب.