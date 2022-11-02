بطاقة جلب دوليّة في حقّ صخر الماطري

وجّه قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب 38 بالقطب القضائي المالي إلى مكتب "الإنتربول" بتونس بإدارة الشرطة العدليّة بطاقة جلب دوليّة في حقّ صهر الرئيس الراحل بن علي، محمد فهد صخر الماطري وفق اذاعة موزاييك.







وتتعلّق بطاقة الجلب الدوليّة بملف قضيّة غسيل أموال من قبل وفاق واستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي وممن اعتاد القيام بذلك والتوريد دون إعلام لبضاعة محجرة الناتج عن التصريح المغلوط في المرسل إليه الحقيقي لغرض الانتفاع بنظام جبائي امتيازي ومخالفة تراتيب الصرف والتجارة الخارجية، حيث يتعلّق ملف القضيّة بشبهة "عمليّات توريد لبضائع بطرق مخالفة للقوانين الجاري بها العمل".





