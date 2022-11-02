بطاقة جلب دوليّة في حقّ صخر الماطري


Publié le Mercredi 02 Novembre 2022 - 07:19 قراءة: 0 د, 28 ث
      
وجّه قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب 38 بالقطب القضائي المالي إلى مكتب "الإنتربول" بتونس بإدارة الشرطة العدليّة بطاقة جلب دوليّة في حقّ صهر الرئيس الراحل بن علي، محمد فهد صخر الماطري وفق اذاعة موزاييك.


وتتعلّق بطاقة الجلب الدوليّة بملف قضيّة غسيل أموال من قبل وفاق واستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي وممن اعتاد القيام بذلك والتوريد دون إعلام لبضاعة محجرة الناتج عن التصريح المغلوط في المرسل إليه الحقيقي لغرض الانتفاع بنظام جبائي امتيازي ومخالفة تراتيب الصرف والتجارة الخارجية، حيث يتعلّق ملف القضيّة بشبهة "عمليّات توريد لبضائع بطرق مخالفة للقوانين الجاري بها العمل".


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 255880



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 02 نوفمبر 2022 | 7 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:51 17:23 15:00 12:10 06:44 05:16
Babnet
28°
 Babnet28° Babnet % 30 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
0.51 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-1829°-1826°-1819°-1522°-18
  • Avoirs en devises
    22676,3

  • (1 nov)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,27704 DT        1$ =3,28654 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 nov)   655,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   