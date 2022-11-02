بوغلاب تعليقا على أزمة الحليب: وزير الفلاحة يظهرلي ناوي يحلبنا أحنا خاطر ما عادش فمة أبقار بش تتحلب ‎‎

انتقد الثلاثاء 2 نوفمبر، الاعلامي محمد بوغلاب تعاطي وزارة الفلاحة مع تواصل أزمة الحليب والصعوبات التي يعيشها الفلاحين والتي دفعت العديد منهم الي بيع الابقار خاصة في ظل ارتفاع أسعار الاعلاف.





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وفي طلّته الأسبوعية في البرنامج الاقتصادي ايكو9 من تقديم نشأة عزوز ,اشار بوغلاب الي تراجع كبير في عدد الفلاحين الذين يربّون الابقار والذي كان عددهم 112 الف فلاح قبل 2011 كما اشار الي تراجع عدد وحدات تصنيع الحليب ما ادى الي نقص في الحليب ب300 الف لتر يوميا.وقال بوغلاب منتقدا تصريحات وزير الفلاحة في الغرض " وزير الفلاحة يظهرلي ناوي يحلبنا أحنا خاطر ما عادش فمة أبقار بش تتحلب".