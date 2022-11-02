بوغلاب تعليقا على أزمة الحليب: وزير الفلاحة يظهرلي ناوي يحلبنا أحنا خاطر ما عادش فمة أبقار بش تتحلب ‎‎


Publié le Mercredi 02 Novembre 2022 - 06:45 قراءة: 0 د, 32 ث
      
انتقد الثلاثاء 2 نوفمبر، الاعلامي محمد بوغلاب تعاطي وزارة الفلاحة مع تواصل أزمة الحليب والصعوبات التي يعيشها الفلاحين والتي دفعت العديد منهم الي بيع الابقار خاصة في ظل ارتفاع أسعار الاعلاف.


وفي طلّته الأسبوعية في البرنامج الاقتصادي ايكو9 من تقديم نشأة عزوز ,اشار بوغلاب الي تراجع كبير في عدد الفلاحين الذين يربّون الابقار والذي كان عددهم 112 الف فلاح قبل 2011 كما اشار الي تراجع عدد وحدات تصنيع الحليب ما ادى الي نقص في الحليب ب300 الف لتر يوميا.
وقال بوغلاب منتقدا تصريحات وزير الفلاحة في الغرض " وزير الفلاحة يظهرلي ناوي يحلبنا أحنا خاطر ما عادش فمة أبقار بش تتحلب".
..

.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 255879



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 02 نوفمبر 2022 | 7 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:51 17:23 15:00 12:10 06:44 05:16
Babnet
14°
 Babnet27° Babnet % 94 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-1429°-1827°-1918°-1322°-16
  • Avoirs en devises
    22676,3

  • (1 nov)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,27704 DT        1$ =3,28654 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 nov)   655,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   