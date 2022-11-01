صلاح الدين السالمي: اتحدى الحكومة نشر قائمة المؤسسات العمومية التي لن يتم بيعها

تحدى الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل صلاح الدين السالمي الحكومة بنشر قائمة بالمؤسسات العمومية التي لن يتم التفريط فيها للقطاع الخاص.

وأضاف " اتحداهم باسمي وباسم المنظمة الشغيلة بنشر اسماء المؤسسات الاستراتيجية التي أكدوا بأنهم لن يفرطوا فيها".



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وتابع " هنالك نية مبيتة لبيع عدد من المؤسسات العمومية بذريعة صعوبة هيكلتها".وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، كشف اليوم الاثنين، أن الحكومة تعهدت مؤخرا لصندوق النقد الدولي بالتفويت في مؤسسات عمومية وفي أرصفة بميناء رادس التجاري، مؤكدا في هذا الشأن، أن التفويت في مؤسسات القطاع العام أمر "مرفوض تماما" بالنسبة لاتحاد الشغل، تماما مثل رفضه لخيار رفع الدعم.ونقل موقع "الشعب نيوز"، وهو جريدة الكترونية ناطقة باسم الاتحاد عن الطبوبي قوله، لدى إشرافه على مؤتمر جامعة البناء والأخشاب، إن الحكومة "تعهدت" لتلك المؤسسة المالية الدولية، والتي عقدت معها في الأشهر الماضية مفاوضات للحصول على دعم مالي، "بالتفويت في بنك الإسكان والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وعدد من الأرصفة بميناء رادس".ولم تكشف الحكومة بعد عن مضمون اتفاق القرض الذي توصلت إليه مع صندوق النقد الدولي، وقيمته 1،9 مليار دولار لمدّة 48 شهرا، من أجل مساندة سياساتها الاقتصادية.