القبض على منحرفين تورّطوا في الاعتداء على سيارات بمفترق بن دحة


Publié le Mardi 01 Novembre 2022 - 22:14 قراءة: 0 د, 43 ث
      
ألقت الوحدات الأمنيّة التابعة لفرقة الشرطة العدلية بالسيجومي القبض على 7 قصر لا تتعدّى أعمارهم الـ 17 سنة، يشتبه في تعمّدهم الإعتداء على السيارات الخاصّة بحجارة وهراوات وعصي على مستوى محوّل الطريق الشعاعية حي الزهور بالقرب من مفترق بن دحة، حيث أمكن التعريف بهوية المظنون فيهم، بعد القيام بجملة من التحريّات الميدانية وفق بلاغ الادارة العامة للامن الوطني .


وبالتنسيق مع النيابة العموميّة، تمّت مداهمة منازلهم تواليا والقبض عليهم، أين اعترفوا بما نسب إليهم إثر التعرّف عليهم من قبل المتضرّرين.

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وقد تمّ الإحتفاظ بجميع الأطراف بعد استشارة ممثّل النيابة العمومية من أجل "الاعتداء على ملك الغير الخاصّ عمدا والإضرار بملك الغير العام"، وما زالت الأبحاث متواصلة للكشف عن مشاركيهم.

يذكر أنّ بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يوثّق تعمّد مجموعة من الأشخاص الاعتداء على السيارات الخاصّة بحجارة وهراوات وعصي، وذلك على مستوى محوّل الطريق الشعاعية حي الزهور بالقرب من مفترق بن دحة.

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