سمير ديلو: لا علم لنا بتحجير السفر عن البحيري وحمادي الجبالي

نقلت إذاعة " اي اف ام" عن سمير ديلو المحامي وعضو الدفاع عن كل من حمادي الجبالي ونور الدين البحيري نفيه علمه بإصدار قرار بحجر السفر عنهما.

وتم تداول اخبار بشان تحجير السفر عن الشخصيتين كونهما متهمين في بعض الملفات المتعلقة بالامن القومي.







القطب القضائي لمكافحة الارهاب يباشر استنطاقه لحمادي الجبالي

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ويمثل اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي امام قاضي للتحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة،مرفوقا بهيئة دفاعه وذلك لاستنطاقه بوصفه متهما فيما عرف بملف جمعية نماء تونس الخيرية التى شملت الابحاث فيها القيادي بحركة النهضة عادل الدعداع.



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ويمثل اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي امام قاضي للتحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة،مرفوقا بهيئة دفاعه وذلك لاستنطاقه بوصفه متهما فيما عرف بملف جمعية نماء تونس الخيرية التى شملت الابحاث فيها القيادي بحركة النهضة عادل الدعداع.