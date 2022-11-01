بوغلاب يهاجم وديع الجريء ويوجّه رسالة لوزير الشباب: ارزن شوية ونقّص مالكلام واذا موكش قد المسؤولية سيبها ‎‎


Publié le Mardi 01 Novembre 2022 - 11:18 قراءة: 0 د, 33 ث
      
هاجم الثلاثاء 1 نوفمبر، الاعلامي محمد بوغلاب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء بسبب المراسلة الاخيرة للفيفا والتى قال انها جاءت بناء على "ستوفيدة" في اشارة الي ان هناك من يمتهنون الوشاية للفيفا.


ولمّح بوغلاب الي ان "البرنس" في اشارة لوديع الجريء "يلعب في لعبة العادة" في اشارة الي الاستقواء بالفيفا مستنكرا ما اعتبره تدخلا من الفيفا في القضاء التونسي والقانون الجزائي.

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وانتقد بوغلاب تعاطي وزارة الشباب وأساسا الوزير كمال دقيش مع المسألة وخاطبه قائلا "تعلّم اسكت الي يحب يعمل يفعل من غير ما يتكلم، ارزن شوية ونقص مالكلام ومارس صلاحياتك بالفعل".
...وتابع بوغلاب مخاطبا كمال دقيش "طبق القانون وقلو شد كلابك واذا ماكمش قد المسؤولية سيبوها".

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