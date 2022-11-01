سهام بن سدرين : الدولة فضّلت وضع سليم شيبوب وعماد الطرابلسي في السجن بعد الاتفاق معهما على ادخال أموال للخزينة

قالت الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين في مداخلة لها يوم الاثنين ببرنامج هنا تونس ان تعدد الجهات المتداخلة في ملف استرجاع الأموال المنهوبة وغياب التنسيق بينها أدى عدم تقدم مسار استعادة هذه الأموال مشيرة الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد غير مسؤول عن ذلك.





..



.

.. ...

واعتبرت بن سدرين أن أكبر اخفاق في الملف كان من قبل القطب القضائي المالي لافتة الى أن البنك المركزي من جهته كان يملك معلومات ولم يفصح عنها للقضاء فيما مكن الانتربول تونس من معلومات حول مكان تواجد أفراد من عائلة بن علي غير مشمولين بقرار تجميد الأموال ولم تحسن تونس استغلالها.وأضافت الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة أن الأموال غير المجمدّة أكبر بكثير من الأموال التي وقع تجميدها.ولفتت سهام بن سدرين الى أن الدولة تراجعت عن 677 ملف تحكيم ومصالحة مع أفراد من عائلة بن علي لاسترجاع أموال بقيمة ألف مليار فيما تمكنت الهيئة من تحصيل 750 مليار بعد امضاء 8 اتفاقيات تحكيم ومصالحة.وشددت على أن الدولة فضّلت وضع سليم شيبوب وعماد الطرابلسي في السجن بعد الاتفاق معهما على ادخال أموال للخزينة.