فقدان الحليب من الأسواق مُقابل توفّر مُشتقاته: مسؤول بغرفة صناعة الحليب يوضّح


Publié le Mardi 01 Novembre 2022 - 10:21 قراءة: 0 د, 32 ث
      
قدّم نائب رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الحليب، علي الكلابي، اليوم الثلاثاء غرة نوفمبر 2022، توضيحا بخصوص فقدان الحليب من الأسواق مقابل توفير أغلب مشتقاته على غرار الياغوت .


فخلال مداخلة هاتفية على اذاعة شمس ، أوضح علي الكلابي، أن حوالي 80 بالمائى من الحليب الموجّه إلى المصانع يخصّص لصناعة الحليب في حين يخصص حوالي 25 بالمائة لصناعة الياغورت.

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وأضاف الكلابي أن فقدان الحليب من الأسواق يعود للإقبال الكبير عليه من طرف المستهلكين في حين تظل بقية المشتقات لمدة أيام دون بيعها مصرحا "الحليب يُباع في ظرف ساعات في حين يباع الياغورت مثلا في مدة تصل إلى 4 أيام أو أكثر".



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 255827

Kamelnet  (Tunisia)  |Mardi 01 Novembre 2022 à 10h 38m |           
هذا مسؤول .....تكذب علي الناس.
..الحليب كان متوفر بالكميان العادية راهو يبقي عند المغازات بااجمعة موش سويعات....بري ارقد صحا ليك تضرب في شهرية و تحل غمك مرة في العام باش تكذب



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