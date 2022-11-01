فقدان الحليب من الأسواق مُقابل توفّر مُشتقاته: مسؤول بغرفة صناعة الحليب يوضّح

قدّم نائب رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الحليب، علي الكلابي، اليوم الثلاثاء غرة نوفمبر 2022، توضيحا بخصوص فقدان الحليب من الأسواق مقابل توفير أغلب مشتقاته على غرار الياغوت .





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فخلال مداخلة هاتفية على اذاعة شمس ، أوضح علي الكلابي، أن حوالي 80 بالمائى من الحليب الموجّه إلى المصانع يخصّص لصناعة الحليب في حين يخصص حوالي 25 بالمائة لصناعة الياغورت.وأضاف الكلابي أن فقدان الحليب من الأسواق يعود للإقبال الكبير عليه من طرف المستهلكين في حين تظل بقية المشتقات لمدة أيام دون بيعها مصرحا "الحليب يُباع في ظرف ساعات في حين يباع الياغورت مثلا في مدة تصل إلى 4 أيام أو أكثر".