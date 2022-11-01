على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية،وزير الخارجية يلتقي بالجزائر نظيره اللبناني

على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية التي تنعقد اليوم غرة نوفمبر بالجزائر العاصمة، وتتواصل اشغالها الى يوم غد، أجرى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم امس الاثنين لقاء مع نظيره اللبناني، وزير الخارجية والمغتربين، عبد الله بوحبيب، تناولت العلاقات الثنائية وضرورة تدعيمها.







وووفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الخارجية،استعرض الوزيران المسائل المطروحة على جدول أعمال القمة العربية وتبادلا الآراء بشأنها لا سيما فيما يتعلق بضرورة تفعيل آليات العمل العربي المشترك من أجل معالجة القضايا العربية المطروحة والتفرغ لمسائل التنمية، خاصة في ظل ما يشهده العالم اليوم من مستجدات وأزمات، وما نتج عنها من تداعيات سياسية وأمنية وإقتصادية تحتم على الدول العربية التضامن والتكتّل لمواجهة لمواجهتها والاستجابة لمختلف الرهانات القائمة.



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كما تمّ التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تكثيف الإتصالات والتشاور بين الجانبين حول التحديات التي يواجهها البلدان والقضايا العربية والدولية ذات الإهتمام المشترك





وووفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الخارجية،استعرض الوزيران المسائل المطروحة على جدول أعمال القمة العربية وتبادلا الآراء بشأنها لا سيما فيما يتعلق بضرورة تفعيل آليات العمل العربي المشترك من أجل معالجة القضايا العربية المطروحة والتفرغ لمسائل التنمية، خاصة في ظل ما يشهده العالم اليوم من مستجدات وأزمات، وما نتج عنها من تداعيات سياسية وأمنية وإقتصادية تحتم على الدول العربية التضامن والتكتّل لمواجهة لمواجهتها والاستجابة لمختلف الرهانات القائمة.كما تمّ التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تكثيف الإتصالات والتشاور بين الجانبين حول التحديات التي يواجهها البلدان والقضايا العربية والدولية ذات الإهتمام المشترك