فاضل عبد الكافي: أصبحنا في فوضى وتسيير وزارة المالية لا يرتقي لتسيير عطّار ولن يتم التفريط بالبيع في أي شركة عمومية لأن كل الشركات مُفلسة

قال رئيس حزب آفاق تونس، فاضل عبد الكافي، اليوم الثلاثاء غرة نوفمبر 2022، إن تسيير وزارة المالية لا يرتقي لتسيير عطّار وعبّر عن اعتذاره لأصحاب محلات بيع المواد الغذائية "للعطارة".





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لأول مرّة صندوق النقد يُطالب بإمضاء رئيسي الدولة والحكومة

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وكالة التبغ والوقيد هي شركة السجائر الوحيدة الخاسرة في العالم

وخلال استضافته في ماتينال اذاعة شمس صرح عبد الكافي بأن "توا فمة فوضى عارمة ونعتذر من العطارة خاطر تسيير وزارة المالية ما يرتقيش لتسييرها كعطار".وانتقد عبد الكافي بشدة ما اعتربه صمت الحكومة المتواصل وشدد على أن أول خطوة نححو الإصلاح هي مُصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع وطالب رئيسة الحكومة نجلاء بودن بالخروج وتوجيه كلمة للشعب لمصارحته بالحقيقة.وقال عبد الكافي إنه "لأول مرّة منذ الاستقلال صندوق النقد يُطالب بإمضاء رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة".وأضاف فاضل عبد الكافي، أنه في العادة الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي تمشى من طرف محافظ البنك المركزي ووزير المالية.وأعزى عبد الكافي هذا التوجه إلى "الحكم الفردي الذي تمر به البلاد" وصرح "خاطر فمة شخص يحكم وحدو وعمل استفتاء وحدو وعمل دستور وحدو وقانون انتخابي وحدو".وتابع "أن قانون المالية يتطلب التصويت عليه من مجلسين وإلى الآن المجلس الثاني غير موجود أصلا"وشدد عبد الكافي، على أنه من غير الممكن رفع الدعم والأجر الأدنى المضمون "السميغ" يقدر بـ450 دينار فقط.وأضاف عبد الكافي أنه في حال تمت المواصلة في هذا المنهج "الدم بش يسيل في الشوارع" وفق تعبيره.ومن جهة أخرى، أبرز فاضل عبد الكافي أنه لن يتم التفريط بالبيع في أي شركة عمومية لأن كل الشركات مُفلسة.ولفت الى أن الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد هي شركة السجائر الوحيدة الخاسرة في العالم.وتابع رئيس آفاق تونس إلى أنه في حال تم بيع هذه الوكالة فإن الأداءات ستشهد ارتفاعا حسب تقديره.