الدوحة: رئيس جامعة كرة القدم يزور مقر إقامة المنتخب الوطني في قطر

زار رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء أمس مقر إقامة المنتخب التونسي في قطر وكذلك ملعب التمارين ومختلف مكوناته و القاعة المخصصة للصحافيين قرب ملعب التدريبات .... فيديو











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