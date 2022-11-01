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الدوحة: رئيس جامعة كرة القدم يزور مقر إقامة المنتخب الوطني في قطر
Publié le Mardi 01 Novembre 2022 - 07:32
قراءة: 0 د, 12 ث
زار رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء أمس مقر إقامة المنتخب التونسي في قطر وكذلك ملعب التمارين ومختلف مكوناته و القاعة المخصصة للصحافيين قرب ملعب التدريبات .... فيديو
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