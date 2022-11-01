الدوحة: رئيس جامعة كرة القدم يزور مقر إقامة المنتخب الوطني في قطر


Publié le Mardi 01 Novembre 2022 - 07:32 قراءة: 0 د, 12 ث
      
زار رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء أمس مقر إقامة المنتخب التونسي في قطر وكذلك ملعب التمارين ومختلف مكوناته و القاعة المخصصة للصحافيين قرب ملعب التدريبات .... فيديو




..

.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 255821



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 01 نوفمبر 2022 | 6 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:52 17:24 15:01 12:10 06:43 05:15
Babnet
25°
 Babnet28° Babnet % 44 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-1827°-1828°-1827°-1920°-16
  • Avoirs en devises
    22598,1

  • (31 oct )
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,28000 DT        1$ =3,28469 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 oct )   548,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   