السلاوتي: إيداع إيداريين في السجون اثر تورّطهم في تدليس النيابات

قال وزير التربية فتحي السلاوتي، ان الوزارة تفطنت الى عدة عمليات تدليس للنيابات، في عدد من المندوبيات الجهوية.

واكد الوزير، في تصريح لقناة التاسعة اليوم الاثنين، ان هذه العمليات مورط فيها اداريون تم ايداع في السجن.



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السلاوتي: قدمنا مقترحا للطرف النقابي بخصوص المعلمين النواب والمتعاقدين.. وهذه تفاصيله

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وزير التربية: 51.6% من المعلمين المضربين إلتحقوا بقاعات التدريس

وبخصوص النيابات المدلسة في سيدي بوزيد، اكد الوزير ان قائمة اسمية سيقع ارسالها للمندوبية الجهوية، غدا على اقصى تقدير.كما أكد وزير التربية ان الوزارة قدمت مقترحا للامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وستدرسه جامعة التعليم الاساسي، بهدف وضع حد للازمة المتعلقة بالتعليم الاساسي والمعلمين النواب والمتعاقدين.وقال الوزير ان المقترح يتمثل في تمديد العقود مع المعلمين ، بـ3 سنوات على اقصى تقدير، بنفس الاجر والامتيازات الخاصة بالمعلم.واضاف الوزير ان الوزارة تشترط اساسا التفقد الدوري للمعلمين لضمان الكفاءة، مشددا ان التفقد هو مساندة وتاطير وليس تشكيكا في كفائتهم.واعرب الوزير عن امله في ان ياتي رد الطرف النقابي على هذا المقترح، ايجابيا.كما أكد فتحي السلاوتي، انه والى حدود يوم الجمعة الفارط، 51.6 بالمائة من المعلمين المضربين عن العمل، التحقوا بالتدريس و 64 الف تلميذ فقط، لم يستأنفوا تعليمهم، بعد ان بلغ الرقم 150 الف تلميذ.وبين الوزير، ان 98 بالمائة من خريجي الاجازة لسنة 2021 التحقوا بقاعات التدريس، فيما التحق 52.3 بالمائة من زملائهم من دفعة 2022، مقابل 23.9 بالمائة من المعلمين النواب.واضاف الوزير ان العدد الجملي للمعلمين المضربين هو 8372، التحق منهم 4318 بقاعات التدريس، بعد الاقتراحات الاخيرة التي قدمتها وزارة التربية لحل الاشكال المتعلق بالمعلمين النواب والمتعاقدين.