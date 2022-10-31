وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يلتقي نظيره اليمني


Publié le Lundi 31 Octobre 2022 - 22:36 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أجرى السيّد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لقاء مع السيد أحمد عوض بن مبارك، وزير الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، وذلك على هامش مشاركته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، تحضيرا للقمة العربية المزمع انعقادها يومي 1 و2 نوفمبر 2022 بالجزائر.


وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وضرورة تكثيف التنسيق والتشاور بينهما حول أبرز القضايا العربية وخاصة منها تلك المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية، مع تأكيدهما على أهمية الخروج بمواقف موحدة من شأنها تعزيز أواصر التضامن وتمتين علاقات التعاون بين الدول العربية وقدرتها على مواجهة مختلف التحديات القائمة في ظل المتغيرات الدولية العميقة والمتسارعة.

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وجدد السيد الوزير بالمناسبة التأكيد على موقف تونس المتضامن مع اليمن الشقيق والداعم للجهود الإقليمية والأممية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة وانهاء الصراع في اليمن على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يضمن وحدة اليمن وسيادته على أراضيه ويجنب الشعب اليمني مزيدا من المعاناة ويحقق تطلعاته إلى الأمن والاستقرار والتنمية.

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