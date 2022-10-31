عماد بن حليمة: حالتنا حليلة وأشباه الإعلاميين والتفه يتحدثون عن المنصف عبلة وحاتم الطرابلسي

وجه المحامي عماد بن حليمة في فيديو نشره في صفحته الرسمية على الفايسبوك انتقادات لما سماهم " باشباه المواطنين والصحفيين والمثقفين".

وقال بن حليمة " نحن في وضع كارثي والدعم سيرفع والفقر سيعم الجميع وقانون المالية غير موجود والاعلام يتحدث عن المنصف عبلة وعركته مع ابنه او تصريحات اللاعب السابق حاتم الطرابلسي".





واضاف عماد بن حليمة " ننتظر انتخابات سيصعد فيها رؤساء العشائر والقبائل بينما الوضع الاقتصادي كارثي والرئيس يتحدث عن شركات اهلية ...".

وقال عماد بن حليمة موجها كلامه للمواطنين " حالتكم حليلة وقداكمشي تافهين".

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واضاف عماد بن حليمة " ننتظر انتخابات سيصعد فيها رؤساء العشائر والقبائل بينما الوضع الاقتصادي كارثي والرئيس يتحدث عن شركات اهلية ...".وقال عماد بن حليمة موجها كلامه للمواطنين " حالتكم حليلة وقداكمشي تافهين".