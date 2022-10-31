سامي بن سلامة: هيئة الانتخابات وفّرت لقراصنة العالم قاعدة بيانات الناخبين التونسيين بالتفصيل على موقعها مجانا

قال الاثنين 31 أكتوبر، العضو السابق بهيئة الانتخابات، سامي بن سلامة ان هيئة الانتخابات وفرت لقراصنة العالم قاعدة بيانات الناخبين التونسيين بالتفصيل على موقعها مجانا.







وأضاف "العالم الكل ينجم يتلشرجيها ويبيعها ويشريها...



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والعالم الكل ولى يعرف أسامي الشعب التونسي..ووين يسكنو حسب التقريب... ووين يصوتو، 9 ملاين و200 ألف إسم وإسم أب وإسم وجد ولقب مواطن تونسي ملوحين على الانترنت... بفضل الذكاء الوقاد الي يحكم في الهيئة".





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واعتبر بن سلامة ان ما حصل كارثة تهدد الامن القومي وقال "كارثة نشر كامل سجل الناخبين من طرف هيئة العبث بالانتخابات غير الدستورية...ماهيش مسألة معطيات شخصية...أخطر ببرشه...هي مسألة أمن قومي".













وأضاف "العالم الكل ينجم يتلشرجيها ويبيعها ويشريها...والعالم الكل ولى يعرف أسامي الشعب التونسي..ووين يسكنو حسب التقريب... ووين يصوتو، 9 ملاين و200 ألف إسم وإسم أب وإسم وجد ولقب مواطن تونسي ملوحين على الانترنت... بفضل الذكاء الوقاد الي يحكم في الهيئة".واعتبر بن سلامة ان ما حصل كارثة تهدد الامن القومي وقال "كارثة نشر كامل سجل الناخبين من طرف هيئة العبث بالانتخابات غير الدستورية...ماهيش مسألة معطيات شخصية...أخطر ببرشه...هي مسألة أمن قومي".