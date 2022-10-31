بولبابة سالم: انتقاد صلاة الاستسقاء ليس له مبرر ... كل وعقيدته

قال الكاتب بولبابة سالم في حوار عبر أمواج إذاعة " شمس اف ام" اليوم الاثنين ان انتقاد صلاة الاستسقاء ليس له مبرر مضيفا " لكل شخص الحرية فيما يعتقده".

وأضاف بولبابة سالم " اعتقد انه يجب على السلطة ان تنأى بنفسها عن مسالة "صلاة الاستسقاء" وعن الشان الديني وترك المواطنين يتصرفون".



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وتابع " الامر لا يستحق قرارات من الدولة".وكانت وزارة الشؤون الدينية، أعلنت في بلاغ لها يوم السبت، أنها قررت إقامة صلاة الاستسقاء في جميع المساجد، على الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد، وذلك نظرا لاحتباس الغيث النافع.ودعت الوزارة بالمناسبة، عموم المُستسقين، إلى "استمطار الرّحمات بالتضرّع والابتهال إلى الله أن يرزق التونسيين الغيث النافع وأن يرفع عنهم القحط والجدب".من جانب اخر طالب بولبابة سالم من الحكومة ان تتحدث عن تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مضيفا " هذه من مهام السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية".