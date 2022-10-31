الكرباعي: 'ظروف احتجاز تونسيين في بلغراد غير إنسانية وعدد منهم دخل في إضراب جوع وحشي'


Publié le Lundi 31 Octobre 2022 - 09:53 قراءة: 0 د, 45 ث
      
استنكر اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022 الناشط السياسي والحقوقي مجدي الكرباعي بشدة، ظروف احتجاز مجموعة من التونسيين في مطار بلغراد بصربيا رغم أنهم استفوا كل الإجراءات القانونية.


وفي تصريح لاذاعة شمس أف أم، أكد الكرباعي أن مجموعة من هؤلاء التونسيين دخلوا في إضراب جوع وحشي احتجاجا على الإحتجاز القسري ورفضا للتعامل المهين معهم من طرف السلطات الصربية.

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وتحدث مجدي الكرباعي عن تعنيف هؤلاء التونسيين، وقال إن بعضهم أُرغم على توقيع قرار ترحيله إلى تركيا بعد تعنيفه والإعتداء عليه.
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وانتقد بشدة تعاطي السلطات التونسية مع الموضوع وعدم التجاوب مع المسألة، متسائلا عن سبب عدم استدعاء الديبلوماسية التونسية للسفير الصربي في تونس.

وقال مجدي الكرباعي 'فشل على جميع الأصعدة... فشل في استرجاع الأموال المنهوبة وفشل في استرجاع الجثث وفشل في حفظ كرامة التونسيين'.



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