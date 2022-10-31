8 سنوات سجنا لمحتجز وسيط في الحرقة

حكمت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس،ب8 سنوات سجنا في حق موقوف وجهت له تهم تحويل وجهة شخص واحتجازه والاعتداء عليه بالعنف وذلك على خلفية اقدامه على تحويل وجهة شاب الى مستودع لبيع الخردة والاعتداء عليه بالعنف الشديد .







واعترف المتهم ان المتضرر وسيط في الحرقة وقد اوهمه بمساعدته على اجتياز الحدود البحرية خلسة الى ايطاليا وقد سلمه 10 الاف دينار ألا انه تحيل عليه وأغلق هاتفه الجوال وغير مقر اقامته فقرر الانتقام منه وقد ظل يبحث عنه الى ان وجده فطلب منه تمكينه من امواله الا انه تنكر له ،فقرر احتجازه والتأثير عليه ليعيد له 10 الاف دينار التى سلمها له سابقا .





