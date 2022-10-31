سنية الدهماني: ويني لجنة استرجاع الأموال المنهوبة سيدي الرئيس واين تقاريرها

حملت المحامية سنية الدهماني في مداخلتها ببرنامج " الراف ماغ" على أمواج اذاعة الديوان اف ام رئيس الجمهورية قيس سعيد جزء من مسؤولية الفشل في استرجاع الأموال المنهوبة.

وأضافت الدهماني " الرئيس شكل لجنة لاسترجاع الأموال المنهوبة أين هي واين تقاريرها".





وتابعت " لماذا لا يستقبل الرئيس أعضاء اللجنة كما يستقبل وزيرة العدل 4 مرات ....



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وكان صدر بالجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، بتاريخ يوم الجمعة 28 أكتوبر، قرار تنفيذي يقضي برفع التجميد عن أموال 7 أفراد من عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين ‏بن علي.‏



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ونصّ القرار الذي يحمل تاريخ يوم الخميس 27 أكتوبر، عن مجلس الاتحاد الاوروبي، على أنه تم حذف أسماء 7 أفراد من عائلة بن علي، والمقربين منه من قائمة المجمدة أملاكهم، التي نص عليها القرار عدد 101 لسنة 2011، والذي أقر "إجراءات تقييدية في حق بعض الأشخاص والكيانات والهيئات، في علاقة بالوضع في تونس" آنذاك.



وجاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي أن هذا القرار "الإلزامي"، الذي يحمل رقم 2073/2022، أتى باقتراح من الممثل الأعلي للاتحاد المكلف بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، ويدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره بكل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.









وقد اعتبرت منظمة "أنا يقظ"،



وذكرت في البيان ذاته، أنه "بالرغم من قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لاسترجاع الأموال المنهوبة منذ حوالي سنتين يترأسها وزير الخارجية شخصيا، فإن هذه اللجنة لم تجتمع ولم تنشر أية تقارير عن أنشطتها بالرغم من أن أمر إحداثها ينص على أن ترفع اللجنة كل ثلاثة أشهر إلى رئيس الجمهورية تقريرا حول نشاطها وتقدم أشغالها، إلا أنها بقيت مجرد وعد زائف..".



ولفتت منظمة "أنا يقظ" إلى أنها "كانت حذرت في بيان لها بتاريخ 4 أكتوبر الحالي، من نية الاتحاد الأوروبي رفع التجميد عن أموال وممتلكات أشخاص من عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي"، كما كانت طالبت رئيس الجمهورية "بالتحرك العاجل لإيقاف هذا القرار المحتمل، من خلال تحريك آليات الديبلوماسية التونسية والجهاز القضائي، ومن خلال التسريع في رقن وترجمة ونشر الأحكام القضائية الباتة والصادرة ضد هؤلاء الأشخاص".



وتابعت " لماذا لا يستقبل الرئيس أعضاء اللجنة كما يستقبل وزيرة العدل 4 مرات ....وكان صدر بالجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، بتاريخ يوم الجمعة 28 أكتوبر، قرار تنفيذي يقضي برفع التجميد عن أموال 7 أفراد من عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين ‏بن علي.‏ونصّ القرار الذي يحمل تاريخ يوم الخميس 27 أكتوبر، عن مجلس الاتحاد الاوروبي، على أنه تم حذف أسماء 7 أفراد من عائلة بن علي، والمقربين منه من قائمة المجمدة أملاكهم، التي نص عليها القرار عدد 101 لسنة 2011، والذي أقر "إجراءات تقييدية في حق بعض الأشخاص والكيانات والهيئات، في علاقة بالوضع في تونس" آنذاك.وجاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي أن هذا القرار "الإلزامي"، الذي يحمل رقم 2073/2022، أتى باقتراح من الممثل الأعلي للاتحاد المكلف بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، ويدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره بكل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.وقد اعتبرت منظمة "أنا يقظ"، في بيان لها مساء يوم الجمعة ، أن قرار رفع التجميد لا يمثل فقط "فشلا جديداً للديبلوماسبة التونسية"، بل يشكل "انهيارا للخطاب الشعبوي والزائف للرئيس قيس سعيد، الذي لطالما ادعى حرصه على استرجاع الأموال المنهوبة، دون أن تكون هناك أية مجهودات ديبلوماسية أو إجرائية في مستوى انتظارات الشعب التونسي الطامح إلى استرجاع أمواله المنهوبة طيلة أكثر من عقد من الزمن".وذكرت في البيان ذاته، أنه "بالرغم من قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لاسترجاع الأموال المنهوبة منذ حوالي سنتين يترأسها وزير الخارجية شخصيا، فإن هذه اللجنة لم تجتمع ولم تنشر أية تقارير عن أنشطتها بالرغم من أن أمر إحداثها ينص على أن ترفع اللجنة كل ثلاثة أشهر إلى رئيس الجمهورية تقريرا حول نشاطها وتقدم أشغالها، إلا أنها بقيت مجرد وعد زائف..".ولفتت منظمة "أنا يقظ" إلى أنها "كانت حذرت في بيان لها بتاريخ 4 أكتوبر الحالي، من نية الاتحاد الأوروبي رفع التجميد عن أموال وممتلكات أشخاص من عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي"، كما كانت طالبت رئيس الجمهورية "بالتحرك العاجل لإيقاف هذا القرار المحتمل، من خلال تحريك آليات الديبلوماسية التونسية والجهاز القضائي، ومن خلال التسريع في رقن وترجمة ونشر الأحكام القضائية الباتة والصادرة ضد هؤلاء الأشخاص".