الجبابلي : في 10 أشهر تم مداهمة 580 محل رهان رياضي وحجز 20 مليون دينار

أكد المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي أنه تمت مداهمة 580 محل رهان رياضي في 10 أشهر بمختلف مناطق الجمهورية









وأضاف الجبابلي، في تصريح لأخبار القناة الوطنية الأولى، أنه تم حجز 20 مليون دينار وحجز حوالي 12 ألف أورو.

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وتم حجز العديد من السيارات والحواسيب وآلات الطباعة والآلات الحاسبة في تونس الكبرى، وفق المصدر ذاته.



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وأذنت النيابة العمومية بإيقاف 15 شخصا بين موظفين ومسيري شركات الرهان الرياضي.



يذكر أن





وتم تركيز خطة وطنية لاحكام تنظيم قطاع الرهان الرياضي والعاب الحظ وتقنينه عبر اليات قانونية وتشريعية تضبط مختلف عملياته وتتصدي لتجاوزات الرهان الموازي خاصة الالكتروني ليصبح النشاط موجه للمصلحة العامة...







وأضاف الجبابلي، في تصريح لأخبار القناة الوطنية الأولى، أنه تم حجز 20 مليون دينار وحجز حوالي 12 ألف أورو.وتم حجز العديد من السيارات والحواسيب وآلات الطباعة والآلات الحاسبة في تونس الكبرى، وفق المصدر ذاته.وأذنت النيابة العمومية بإيقاف 15 شخصا بين موظفين ومسيري شركات الرهان الرياضي.يذكر أن شركة النهوض بالرياضة تستعد لاطلاق شراكة دولية مع شركة ايطالية لألعاب الحظ والرهان الرياضي على الخط في الايام القليلة القادمة بعدما فازت الشركة الايطالية في المناقصة التي عرضت على منظومة الشراءات العمومية على الخط .وتم تركيز خطة وطنية لاحكام تنظيم قطاع الرهان الرياضي والعاب الحظ وتقنينه عبر اليات قانونية وتشريعية تضبط مختلف عملياته وتتصدي لتجاوزات الرهان الموازي خاصة الالكتروني ليصبح النشاط موجه للمصلحة العامة...