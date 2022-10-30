صربيا: ارتفاع عدد التونسيين المحتجزين في مطار بلغراد إلى حوالي 60 شخصا

إرتفع عدد التونسيين المحتجزين في مطار بلغراد في صربيا الى نحو 60 شخصا، حسب ما اكده لشمس اف ام الناشط السياسي المقيم في ايطاليا والنائب السابق في البرلمان المنحل مجدي الكرباعي.





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ووصف الكرباعي عملية الاحتجاز بالغير قانونية باعتبار ان التونسيين المحتجزين مستوفين كافة الاجراءات القانونية.واكد انه اتصل بعدد من المحامين والمنظمات الحقوقية في صربيا لمحاولة اخلاء سبيل المحتجزين.وقال مجدي الكرباعي ان التونسيين في اوروبا يتعرضون لممارسات عنصرية في ظل صمت الدولة التونسية.هذا وأشار الكرباعي إلى أن الدولة التونسية تخلت عن دورها في الدفاع عن مواطنيها بالخارج.وكان الكرباعي قد دون في وقت سابق اليوم على صفحته على الفايسبوك، أنه تم إحتجاز قرابة 40 تونسيا في مطار بلغراد بصربيا قادمين من تركيا من الرابعة مساء يوم السبت إلى اليوم.