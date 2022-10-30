صورة اليوم: اليابان تمنح مساعدات غذائية لعدد من العائلات التونسية تتمثل أساسا في الكسكسي والمقرونة


Publié le Dimanche 30 Octobre 2022 - 09:26 قراءة: 0 د, 38 ث
      
نشرت اول امس الصفحة الرسمية لسفارة اليابان بتونس، تدوينة بخصوص مساعدات غذائية من اليابان تم الشروع في توزيعها على عدد من العائلات التونسية بجهة سليانة وذلك بحضور السفير الياباني ووالي سليانة وليد العباسي.


وتتمثل المساعدات التي ستشمل وفق سفارة اليابان 7500 عائلة تونسية، في صناديق كرتونية تحتوى على كمية من المسكسي والمقرونة وعلبة زيت نباتي.

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وقد أثارت صور المساعدات الموجهة للتونسيين عديد التفاعلات الغاضبة مما اعتبروه اهانة لتونس وشعبها ومن المسؤولين الذين قادوا البلاد الي هذا الوضع وعلق البعض قائلا " كنا ننتظر تعاون تكنولوجي واستثمارات اصبحنا ننتظر في الكسكي والمقرونة".
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وعلق الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي على صور المساعدات اليابانية .
وكتب الشواشي في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة التالية " في" العهد السعيد" تونس تتسول مقرونة و زيت".





Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 255707

Goldabdo  (Tunisia)  |Dimanche 30 Octobre 2022 à 10h 45m |           
يزيو مالعلو الشاهق راهي لعبت علينا الدوخة.

Hatrankha  (Switzerland)  |Dimanche 30 Octobre 2022 à 09h 56m |           
الصومال شمال أفريقيا هذا كله ليس من حكم قيس سعيد الرئيس وجد الخزانة فارغة من حكموا تونس قبله سرقوها و دفعوا بتونس الى هذا الحال . والله ابكي على حالك يا وطني .



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