وفاة رجل الأعمال الصادق المزابي

توفي ظهر يوم السبت، 29 أكتوبر 2022، رجل الأعمال صادق المزابي، بعد صراع طويل مع المرض.







كان المرحوم أحد أهم رجال المال والأعمال في تونس



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وهو شقيق كل من المنصف والمزوغي والمرحوم فتحي أبناء المرحوم الحاج عمران مزابي.



كان المرحوم أحد أهم رجال المال والأعمال في تونسوهو شقيق كل من المنصف والمزوغي والمرحوم فتحي أبناء المرحوم الحاج عمران مزابي.