وفاة رجل الأعمال الصادق المزابي


Publié le Samedi 29 Octobre 2022 - 20:15 قراءة: 0 د, 11 ث
      
توفي ظهر يوم السبت، 29 أكتوبر 2022، رجل الأعمال صادق المزابي، بعد صراع طويل مع المرض.


كان المرحوم أحد أهم رجال المال والأعمال في تونس

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وهو شقيق كل من المنصف والمزوغي والمرحوم فتحي أبناء المرحوم الحاج عمران مزابي.

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