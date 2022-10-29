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وفاة رجل الأعمال الصادق المزابي
Publié le Samedi 29 Octobre 2022 - 20:15
قراءة: 0 د, 11 ث
توفي ظهر يوم السبت، 29 أكتوبر 2022، رجل الأعمال صادق المزابي، بعد صراع طويل مع المرض.
كان المرحوم أحد أهم رجال المال والأعمال في تونس
..
.
وهو شقيق كل من المنصف والمزوغي والمرحوم فتحي أبناء المرحوم الحاج عمران مزابي.
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