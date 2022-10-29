محاكمة 3 سلفيين حاولوا الالتحاق بداعش

جلبت أمس الجمعة 28 اكتوبر 2022 للوحدات الأمنية الى هيىة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس 3 متهمين يتبنون الفكر السلفي اتهموا وذلك للاعتراض على احكام سجنية غيابية صدرت في شأنهم على خلفية محاولة التحاقهم بتنظيم داعش الارهابي،الا ان للوحدات الأمنية القت عليهم القبض بمدينة بن قردان.









وقد طلب محاموهم قبول اغتراضهم شكلا فقبلت المحكمة ذلك ثم بين أحد المحامين ان منوبيه تاثروا خلال سنة 2013 بالوضع في تونس حيث كانت هناك الخطب والخيمات الدعوية وقد تبنوا الفكر السلفي وارادوا السفر لكنهم لما وصلوا الى مدينة بن قردان ثابوا الى رشدهم وعدلوا عن فكرة الالتحاق بالتنظيمات الارهابية.

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وقد قررت المحكمة تأجيل القضية الى موعد لاحق.



وقد طلب محاموهم قبول اغتراضهم شكلا فقبلت المحكمة ذلك ثم بين أحد المحامين ان منوبيه تاثروا خلال سنة 2013 بالوضع في تونس حيث كانت هناك الخطب والخيمات الدعوية وقد تبنوا الفكر السلفي وارادوا السفر لكنهم لما وصلوا الى مدينة بن قردان ثابوا الى رشدهم وعدلوا عن فكرة الالتحاق بالتنظيمات الارهابية.وقد قررت المحكمة تأجيل القضية الى موعد لاحق.