قررت ظهر يوم الجمعة 28 اكتوبر 2022 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد لجلسة 31 جانفي 2023 كما رفضت مطالب الافراج عن بعض الموقوفين الذين تقدم خلال جلسة اليوم محاموهم بمطالب لاطلاق سراحهم.







وطالب الاستاذ رضا الرداوي بالتحرير على اعوان فرقة مكافحة الارهاب كانوا قد داهموا منزل الارهابي رضا السبتاوي بجهة دوار هيشر الوقوف على عدة حقائق حول عملية الاقتحام ،كما طالب ايضا بمصير 27 قرصا على علاقة بملف الاغتيال افتقدوا من الملف وقد كشف ممثل النيابة العمومية انه تم فتح بحث تحقيقي في الغرض .





